İstanbul Valiliği'nden “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası

04 Temmuz 2021 17:37
İstanbul Valiliği, Covid-19 aşılamalarını teşvik etmek amacıyla “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası başlattı.
İstanbul Valiliği tarafından başlatılan “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası Covid-19 aşılamalarını teşvik etmek amacını taşıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaştığı videolarda kafe çalışanı, restoran şefi, ulaşım görevlisi, giyim sektörü çalışanı gibi meslek grupları yer alıyor.
Vali Yerlikaya sosyal medyadan tüm bu meslek gruplarına dair aşı söyleşilerini paylaşırken, videolarda, "#İstanbulEsnafıAşısınıOluyor #AşıEnBüyükGücümüz" hashtagleri yer alıyor.
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