T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul Valiliği'nden “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası

04 Temmuz 2021 17:37

İstanbul Valiliği, Covid-19 aşılamalarını teşvik etmek amacıyla “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası başlattı. 

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan “İstanbul Esnafı Aşısını Oluyor” kampanyası Covid-19 aşılamalarını teşvik etmek amacını taşıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaştığı videolarda kafe çalışanı, restoran şefi, ulaşım görevlisi, giyim sektörü çalışanı gibi meslek grupları yer alıyor.

Vali Yerlikaya sosyal medyadan tüm bu meslek gruplarına dair aşı söyleşilerini paylaşırken, videolarda, "#İstanbulEsnafıAşısınıOluyor #AşıEnBüyükGücümüz" hashtagleri yer alıyor.

esnafvalilikistanbulali yerlikayaistanbul esnafı aşısını oluyor

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2021

İmamoğlu: Projeleri oylayarak hangilerinin uygulanacağına karar verme zamanı; İstanbul sizin kararınızla güzelleşecek

Ali Babacan: Gençlerin işsizlik diye bir kaderi yok

Taksim'de turistlerden taksici şikayeti: Taksimetre açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araçtan indirdi

Pidesinin eksik çıkması gerekçesiyle fırını kurşunladı: 2 yaralı

Ayancık'taki selde bir dükkanın yıkılma anı kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24