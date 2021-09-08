İstanbul'un taksi sürücüleri enstrüman çalarak 'stres attı'

İstanbul'da son zamanlarda en önemli gündem maddelerinden biri yolcu-taksici anlaşmazlıkları... İstanbul'daki taksi sürücüleri de Üsküdar Şenol Güneş Parkı'nda bir araya geldi.
Vokal sanatçısı Kaan Şolcum eşliğinde toplanan sürücüler burada çeşitli enstrümanlar çaldı. Park içerisinde kurulan ritim ve perküsyon atölyesinde darbuka, def, marakas ve düdük gibi enstrümanlar çalarak maharetlerini sergileyen taksi sürücüleri stres attı.
Taksicilere destek olmak için düzenlenen etkinliğin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.