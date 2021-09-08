T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul'un taksi sürücüleri enstrüman çalarak 'stres attı'

"Amacımız taksicilerin stres atmasını sağlamak"

08 Eylül 2021 20:24

İstanbul'da taksicilik yaparak geçimlerini sağlayan bir grup sürücü, çeşitli enstrümanların bulunduğu ritim ve perküsyon atölyesinde enstrümanlar çalarak stres attı.
 
İstanbul'da son zamanlarda en önemli gündem maddelerinden biri yolcu-taksici anlaşmazlıkları... İstanbul'daki taksi sürücüleri de Üsküdar Şenol Güneş Parkı'nda bir araya geldi.
 
Vokal sanatçısı Kaan Şolcum eşliğinde toplanan sürücüler burada çeşitli enstrümanlar çaldı. Park içerisinde kurulan ritim ve perküsyon atölyesinde darbuka, def, marakas ve düdük gibi enstrümanlar çalarak maharetlerini sergileyen taksi sürücüleri stres attı.
 
Taksicilere destek olmak için düzenlenen etkinliğin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.
taksistresistanbul

Diğer Videolar

Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim videosu

Arabanın farlarını 30 saniyede çaldılar

Market açılışında indirim yapılınca izdiham oluştu

Akşener: İnsanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsanız; neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24