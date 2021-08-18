İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya: Festival tüm bu tahribatın ortasında kültür ve sanatın toplumda yaratabileceği gücün farkındalığıyla dönüşümü hedefliyor

49. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde bu yıl konser mekanlarının tamamı açıkhava olarak belirlendi. İKSV İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya, Akustik24’te Ayşen Güven’e festivalin bu yıla özel triklerini anlattı.

Türkiye ve yurtdışından birçok solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek festival “Başka bir dünya mümkün mü?” sorusuyla yola çıkıyor bu yıl. Bu sorunun festival açısından anlamını, festival programını ve hedeflerini festival direktörü Efruz Çakırkaya anlattı.

Festivalin teması ışığında gerçekleşecek konser ve etkinlere dair yaklaşımlarını Çakırkaya şu sözlerle aktardı:

“Festival temalarını birkaç yıl öncesinden belirliyoruz ancak son 1,5 yıldır yaşadıklarımız bu temayla vermek istediğimiz mesajın ne kadar anlamlı olduğunu bir kere daha gösterdi. Çünkü pandemiyle her anlamda yeni bir dünya düzeninin ortasında bulduk kendimizi. Ve bütün alışkanlıklarımız yaşayış şeklimiz yeniden şekillendi. Yaşadıklarımız bize tek başımıza varolamayacağımızı, birbirimize muhtaç olduğumuzu ama hepsinden önemlisi özümüze dönmemiz; gezegenin ve doğanın sahibi, hükümdarı değil ufak bir parçası olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini gösterdi. Salgın, seller, kuraklık, savaşlar ve tüm bunlara bağlı olan zorunlu göçler gibi bir çok felaketle karşı karşıyayız insanlık olarak. 49. yılında İstanbul Müzik Festivali de tüm bu tahribatın ortasında kültür ve sanatın toplumda yaratabileceği gücün farkındalığıyla, izleyicilerinden, paydaşlarına, destekçilerine kendisiyle beraber herkesi dönüştürmeyi hedefliyor.”

Bütün bu vurgularla birlikte Fazıl Say konserinin sürprizli yanlarından, Hande Küden gibi önemli bir müzisyenin konserine, İlhan Usmanbaş 100 yaşında etkinliğinden, prömiyerlere, yurtdışından gelecek konuklara kadar dolu dolu bir programı Efruz Çakırkaya, bir solukta paylaştı.



14 farklı mekânda, 21 konserin gerçekleşmesine vesile olacak festival baştan sona kadar açık havada yaşanacak. Programa https://muzik.iksv.org/tr/program linkinden ulaşabileceğiniz festivalde ücretli etkinliklerin yanısıra ücretsiz etkinlikler de yer alıyor. Hafta Sonu Klasikleri konserleri ve bir bölümü çocuklara yönelik yan etkinlikler bunlar arasında bulunuyor.

Hem gezegenin hem de sanatın özelde müziğin içinden geçtiği bu zor zamanlarda İstanbul Müzik Festivali sizi bahçelerde müzikle buluşmaya çağırıyor.



Festival üzerine sohbetimiz yayında. İster izleyin ister dinleyin!