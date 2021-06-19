İstanbul Kartal'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da, saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.



Ataşehir'de depremi hissedenler sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kişi, "Alttan geldi ama kısa sürdü. Panik yaşadık dışarı çıktık" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul’un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" açıklamasını yaptı.