İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında Tarkan şarkısı: "Geççek"

Pandemiyle geçen iki yılın ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutlamak isteyen işçiler, sendikalar ve emek örgütleri İstanbul'da, Maltepe'de miting alanında toplandı. Mitingde Tarkan'ın "Geççek" şarkısı çalındı.

Miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler kortej yürüyüşlerini tamamladı.

Kutlamaların sürdüğü meydanda mitinge katılanlar Tarkan'ın "Geççek" şarkısı ile eğlendi.

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