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İstanbul'da yol ortasında namaz kıldı; "Kıblen yanlış, kıblen"

"Memleketin geldiği hale bak"

19 Eylül 2021 12:54

İstanbul E-5 karayolu üzerinde bir kişi, araçların geçişine aldırmadan namaz kılmaya başladı. Araçların hızla geçtiği sırada vatandaşlar namaz kılan kişiye tepki gösterdi. Vatandaşlar ayrıca yol ortasında namaz kılan kişiye "Kıblen yanlış kıblen" dedi. Namaz kılan kişi de vatandaşa "Ne diyorsun lan" şeklinde bağırdı. 

Namaz kılarken sağa sola bakan kişiye seslenen vatandaşlardan biri, "E-5'in ortasında namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Memleketin geldiği hale bak. Denyo, kıble bu tarafta. Kıblen yanlış" dedi.

 

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