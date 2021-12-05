İstanbul'da yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu

05 Aralık 2021 10:38
İstanbul Kartal'da Halk Ekmek büfesinden ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar yağmura rağmen uzun kuyruk oluşturdu. Görüntüleri çeken bölge sakini, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. 2022’ye gidiyoruz ve yağmurun altında, Korona döneminde ucuza kuru ekmek kuyruğu var" dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'un Kartal ilçesinden görüntülerde Halk Ekmek büfesi önünde ucuz ekmek almak için vatandaşların yağmur altında uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.
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