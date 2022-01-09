İstanbul'da taksici, trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı

İstanbul'da bir taksici, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Taksici elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaraladı. Saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi taksici hakkında şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan taksi sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 01.45 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM Otoyolu’na bağlandığı sırada arkasında seyir eden ticari taksi şoförü, aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolu'nda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobil sürücüsü bunun üzerine otoyolda geri geri kaçmaya başladı. Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu.