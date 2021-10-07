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İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı

Çatışmada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

07 Ekim 2021 19:47

İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatıştı. Uzun namlulu silahlarla ortalığı savaş alanına çeviren çatışmada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
 
Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup ellerine aldıkları uzun namlulu silahlarla birbirlerine rastgele ateş açtı. 2 grubun birbirleriyle çatıştığı olayda 3 kişi yaralandı.
 
Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
 
Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.
 
Kaynak: İHA
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