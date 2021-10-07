İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı, 5 gözaltı

Silahlı çatışma sonrası aralarında baba ve oğlu oldukları öğrenilen Ergün T., Emrah T. ile Çağatay Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Silahlı çatışmanın ardından polis ekipleri giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çektikleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yürüttü.

Kaynak: İHA