İstanbul'da salgınla mücadele için 'Dinamik Denetim Modeli': Hedef mavi kategori

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, Büyükşehir ve 39 İlçe Belediye Başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 'Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Vali Yerlikaya, İstanbul'u, Koronavirüs risk haritasında düşük risk grubunu temsil eden mavi kategoriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye geneli için açıklanan risk haritasına dikkat çeken Vali Yerlikaya, 'Dinamik Denetim Modeli' ile İstanbul'u mavi kategoriye çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi. ''Uyum içinde, el ele vererek İstanbul’umuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğaz’ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul’da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir” diyen Yerlikaya, ''Bu mücadeleyi; kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz.''

Toplantıya katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Mavi kategorinin hedeflendiğini hem tanıtmak hem anlatmak hem uyarmak bütün yöneticilerimizin vazifesidir. Süreci itinayla ve dikkatle yönetmemiz gerekiyor. İnşallah en az sıkıntıyla bu süreci atlatırız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, birer sunum yaptı.

Toplantıya meslek odaları da katıldı

Toplantıya yerel yönetimlerin yanı sıra İstanbul Sanayiciler Odası, İstanbul Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Mısır Çarşısı Derneği, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Lokantacılar Esnaf Odası, Pazarcılar Odası, Birleşik Markalar Derneği, İstanbul Bilmum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Perpa A ve B Blok, İstanbul Perakendeciler Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, İSTOÇ, Kapalıçarşı Yönetimi, Gıda Perakendeciler Derneği, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, İstanbul Otel Motel Kamping Pansiyoncu ve Benzerleri Esnaf Odası, İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası, 15. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan ve temsilcileri de katıldı.