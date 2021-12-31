İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Şişli’de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

AA'nın haberine göre, dün Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.

Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.