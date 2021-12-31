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İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcunun tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı

31 Aralık 2021 13:34

Şişli’de İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yol ortasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.
 
Şişli'de yolcuyla İETT şoförünün kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
 
AA'nın haberine göre, dün Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan ve Levent Büyükdere Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen 65A hatlı İETT otobüsündeki bazı yolcular, duraktan önce araçtan inmek istedi.
 
Yasak olduğunu söyleyerek kapıyı açmayan otobüs sürücüsü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Trafiğin bir süre sonra açılmasına rağmen otobüsü hareket ettirmediği belirtilen sürücünün, tartışmanın büyümesi üzerine kapıları açarak yolcuları indirdiği öne sürüldü.
 
Yolculardan 29 yaşındaki Cafer Öztürk'ün inerken otobüsün kapısına vurması üzerine sürücü ile aralarında kavga çıktı. Otobüsten inen sürücü ile Öztürk yol ortasında kavgaya tutuşurken, bazı yolcular da onları ayırmaya çalıştı.

Yolcunun telefonu da çalındı

Kavga sırasında Öztürk’ün düşen telefonu orada bulunan başka biri tarafından çalındı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, polis kavga ve hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
 
Genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikâyetçi oldu.
 
Kaynak: İHA-AA
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