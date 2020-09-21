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İstanbul'da kademeli mesainin ilk günü toplu taşımada yoğunluk düştü

İstanbul Valiliği tarafından kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu

21 Eylül 2020 08:38

İstanbul Valiliği tarafından alınan mesai saatleri kararı sonrasında okulların açılacağı ilk mesai gününde toplu taşıma araçlarının birçoğunda yoğunluğun azaldığ görüldü. E-5 karayolu trafiğinde ise yoğunluk oluştu.

İstanbul Valiliği tarafından haftanın ilk mesai günü itibariyle kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu. 08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü. Avcılar'da metrobüs yollarında vatandaşların araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü.(İHA)

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İSTANBULkademeli mesaipazartesitoplu taşımayoğunluk

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