İstanbul'da Enes Kara için eylem; “Binlerce sıra arkadaşımızı aramızdan alan bu düzenin sahiplerinin konfor alanlarını elbet bozacağız!”

Gençlik Hareketi Koordinasyonu ve Kaldıraç Üniversite Enes Kara için İstanbul Beşiktaş'ta eylem yaptı.

Gençlik Hareketi Koordinasyonu ve Kaldıraç Üniversite İstanbul Beşiktaş’ta, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son veren Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için eylem yaptı.

Abbasağa Parkı’ndan Kartal heykeline yürüyen gençler “Binlerce sıra arkadaşımızı aramızdan alan bu düzenin sahiplerinin konfor alanlarını elbet bozacağız!” dedi.

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