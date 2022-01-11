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İstanbul'da Enes Kara için eylem; “Binlerce sıra arkadaşımızı aramızdan alan bu düzenin sahiplerinin konfor alanlarını elbet bozacağız!”

Gençlik Hareketi Koordinasyonu ve Kaldıraç Üniversite Enes Kara için eylem yaptı

11 Ocak 2022 20:46

Gençlik Hareketi Koordinasyonu ve Kaldıraç Üniversite Enes Kara için İstanbul Beşiktaş'ta eylem yaptı. 

Gençlik Hareketi Koordinasyonu ve Kaldıraç Üniversite İstanbul Beşiktaş’ta, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son veren Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için eylem yaptı. 

Abbasağa Parkı’ndan Kartal heykeline yürüyen gençler “Binlerce sıra arkadaşımızı aramızdan alan bu düzenin sahiplerinin konfor alanlarını elbet bozacağız!” dedi.

TIKLAYIN - Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son verdi

TIKLAYIN - Cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası: Ben 25 yıldır bu cemaatin içindeyim, 'birkaç ay kalır sonra alışır' dedim

 

enes karaeylemistanbul

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