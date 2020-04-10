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İstanbul’da cuma trafiğine Koronavirüs etkisi: Yüzde 80'lere varan yoğunluk; yüzde 13'e geriledi

10 Nisan 2020 18:47

İstanbul'da cuma günleri trafikte yaşanan yoğunluk korona virüs nedeniyle büyük oranda azaldı. Geçtiğimiz aylarda yüzde 80'lere yaklaşan cuma günü trafiği, yüzde 13 seviyelerine geriledi. 

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle insanlar evlerine kapanırken, İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde azaldı.

Geçtiğimiz aylarda cuma günleri mesainin bitimiyle birlikte İstanbul’da verilere göre yüzde 80’leri bulan trafik, bu günlerde ise korona virüsün etkisiyle yüzde 13'e kadar geriledi. Buna rağmen mesai bitiminin ardından işlerinden çıkan vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte yer yer araç yoğunluğunda artış yaşandı.

Sürücüler ise, trafiğin olmadığı yerlerde ağır bir şekilde ilerleyerek güneşli havanın tadını çıkarttı. 

Kaynak: İHA

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