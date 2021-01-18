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İstanbul’da bir kişi kar altında denize girdi

"10 numara hava var. Çok güzel bir an"

18 Ocak 2021 19:01

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu’nda denize girdi. Eksi 4 dereceye kadar düşen soğuk havada denizde adamı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü. Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an" yorumunda bulundu.

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