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İstanbul’da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri

04 Ağustos 2020 11:29

İstanbul Kağıthane'de bir şahıs ile husumetli olduğu şahıs arasında çıkan kavga sonucu 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların yerde sürünerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Olay, saat 00.15 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokakta daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, tabancayla önce husumetli olduğu kişiyi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi ateş açarak yaraladı. Daha sonra da hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Silahlı kavga ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürünerek kaçmaya çalıştılar

Görüntülerde, şahıs husumetli olduğu kişinin yanına gelerek konuşmaya çalışıyor. Kısa bir süre sonra tartışma çıkıyor. Büyüyen kavgada şahıs tabancayla şahıslara ateş açıyor. Kurşunların isabet ettiği kişileri yaralanarak yere düşüyor. Yerdeki yaralı şahıslar sürünerek kaçmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar da hemen yaralıların başına geliyor.

Polis saldırganın peşinde

Yaralı 4 şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovanı delil torbasını aldı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: iHA

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