İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki avukatlar, Ankara'daki barikatların açılma haberini böyle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşme sonucunda baro başkanlarının yürüyüşün eizin verilmesinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde avukatlar slogan atarak haberi sevinç gösterisi yaptı. "Savunma Yürüyor" "Savunma susmadı susmayacak" sloganları eşliğinde adliye koridorlarına çıkan avukatlar, Ankara'da yürüyecek olan meslektaşlarına destek verdi.

Baro başkanları Ankara'da yapacakları 200 metrelik yürüyüşten sonra araçlarla Anıtkabir’e gidecek.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu korteje alınmayacak.