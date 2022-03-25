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İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı

Kazada yaralanan olmadı

25 Mart 2022 13:52

İstanbul Boğazı girişi Rumeli Feneri açıklarında, 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Bulgaristan’dan Yunanistan’a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.

Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesine demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bulgaristan’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-11, MEHMETÇİK Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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