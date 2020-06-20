İstanbul Baro Başkanı, Ankara'ya yürüyüşünü paylaştı: Vardığımızda, maskeleri indirip bir de adalet bulaştırabilirsek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda raftan indirilen baroların seçim sistemi ve faaliyet yapısını değiştirmeye dönük yasa teklifine karşı 80 ilden baro başkanları, “Söz baroların” diyerek Ankara’ya yürüyor. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, iktidarın baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı 'Savunma Yürüyor' sloganıyla Ankara’ya gerçekleştirdikleri yürüyüşe katıldı. Sosyal medya hesabından yürüyüşünden bir görüntü paylaşan Durakoğlu, "Biz aslında yüreğimizin bizi götürdüğü yere gidiyoruz. Ankara’ya vardığımızda maskeleri indirip bir de adalet bulaştırabilirsek onlara, görevimizi yapmış olacağız" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için mi?

CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu. 80 baronun yürümediğini 30 civarında baronun yürüdüğünü ifade eden Feyzioğlu, "Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" diye sordu.

Çoklu baro sistemine karşı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, baroların başlattığı Savunma Yürüyüşü'nü ise eleştirdi. "Milli iradenin tecelli ettiği Meclis'e derdini anlatmak için yürüyorsun değil mi? Neden Meclis davet ettiğinde gelmiyorsun?" dedi.

TIKLAYIN- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan baroların başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'ne: Yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için mi?