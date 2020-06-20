TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan baroların başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'ne: Yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için mi?

CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu. 80 baronun yürümediğini 30 civarında baronun yürüdüğünü ifade eden Feyzioğlu, "Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" diye sordu.

Çoklu baro sistemine karşı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, baroların başlattığı Savunma Yürüyüşü'nü ise eleştirdi. "Milli iradenin tecelli ettiği Meclis'e derdini anlatmak için yürüyorsun değil mi? Neden Meclis davet ettiğinde gelmiyorsun?" diyen Feyzioğlu, baro seçimlerine ve yapısına ilişkin yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanına da anlattım, çoklu baro kavramına karşıyız"

"Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım."

"Sayısı 5 bin avukatı aşan barolarda çoklu baro kurulması sadece fikir olarak öne atıldığına dikkati çeken Feyzioğlu, "Teklif yok bakın" dedi. Feyzioğlu açıklamalarının devamında da, "Bugün yargıya dair hepimizin daha sorunu var. Daha güvenilir bir yargı istiyoruz. Denetim mekanizmalarının olmasını istiyoruz. Bu amaçla çok adım atılıyor. Ama bu hemen çözülmez. Yılların birikimi var. Bunu çözmek kolay değil" sözlerini kaydetti.

TIKLAYIN - Baroların Ankara'ya 'Savunma Yürüyüşü' başladı

'Derin devlet' iddialarına yanıt

Canlı yayında 'derin devlet' iddialarına da yanıt veren Feyzioğlu, Hakan Çelik'in "Derin devletin adamı suçlamalarına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım" diye yanıt verdi.

Feyzioğlu şunları kaydetti:

"İki tane alçak savcımızı şehit ettiler. Bu savcıyı şehit edenleri kimse kahraman ilan edemez. Bir müzik gruba var. Müzik grubuyla bizim işimiz olmaz en fazla dinlemem. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. 'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... Şafak sizinle gurur duyardı diye konuşmalar. Bu müzik grubuna terör örgütü övdüğü için konser yapılmasına izin verilmiyor. Yargıya gidersiniz dedikleri doğru değilse kaldırtırsınız.

İstanbul Baro başkanı her gün gittiği Adliye'ye adı verilen şehit savcıyı öldürenlerin ardından 'sadece türkülerini söylemek istiyordu' diye ağıt yakması normal mi? İstanbul'un 48 bin avukatından kaçı buna 'normal' der. Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilmez."