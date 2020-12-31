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İstanbul Aydos gölü alarm veriyor

31 Aralık 2020 12:40

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan kentte bulunan göllerde nasibini aldı. Sancaktepe'de bulunan Aydos Gölünde sular gözle görülür bir şekilde azalırken, suları çekilen göl havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul’da barajların yanı sıra göllerde alarm verdi. Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Doğa harikası Aydos Gölü kurak geçen günlerin ardın beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle tehdit altında. Tabiat harikası gölün kaynak noktasın başlayarak gözle görülür bir şekilde sularının çekilmesi dikkat çekti. Gölde bulunan suyun yüzde 25 oranında seviyesinin düştüğü görüldü. Öte yandan su seviyesi azalan göl drone ile havadan görüntülendi.

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