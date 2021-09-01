İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Adalet Sarayı'nda, 2021-2022 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranlarda arttığına şahit olduk. Bilişim suçları kategorisinde yer verdiğimiz bu tür eylemlere ilişkin olarak müracaat savcılığımıza yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi” dedi

İstanbul Adalet Sarayı’nda 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, İstanbul’daki adliyelerin Başsavcıları, Başsavcı vekilleri, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, hakimler, savcılar ve adliye personeli katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz yeni adli yıla ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.

“Arkadaşlarımız takdir edilmesi gereken fedakarlık yapmışlardır”

Adli yılın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başsavcı Yılmaz, “Adli tatil, yoğun çalışma temposunun ardından yorgunluğumuzu giderme, sevdiklerimizle birlikte dinlenme imkanı bulduğumuz bir dönemdir. Pek tabii ki adalet hizmetlerinin tamamen tatil edilmesi düşünülemez. Bu sebeple bir kısım arkadaşlarımız adli tatilde çalışmak zorunda kaldılar. Adli tatilde nöbetçi kalan ve adaletin tecellisi için görev yapan tüm arkadaşlarımız takdir edilmesi gereken fedakarlık yapmışlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Adalet Teşkilatı olarak da bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduk”

Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediğini söyleyen Başsavcı Yılmaz, “Gerek günlük yaşantımız, gerekse çalışma hayatımızda önemli ve derin sonuçlara yol açmıştır. Pandemi sonrası, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmaktadır. Pandemi bize şunu gösterdi ki; yüz yüze gelmesek de teknoloji imkanları etkin kullanılarak işlemlerinizi büyük orada sürdürebilirsiniz. Teknolojinin etkin ve yayın kullanımı ile birlikte iş ve toplumsal hayatımızda değişimlerin kaçınılmaz olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Adalet Teşkilatı olarak da bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduk. Özellikle SEGBİS, UYAP VE e-duruşma konusunda çok büyük ilerlemeler sağladık” diye belirtti.

“Avukatlık başlı başına zor ve zahmetli bir meslektir”

Sözlerinin devamında Başsavcı Yılmaz, “İstanbul’da hakim ve savcılar ile birlikte adaletin tecellisinde görev yapan yargının asli unsuru olarak hizmet eden avukatlarımızı da minnetle anmak isterim. Avukatlık başlı başına zor ve zahmetli bir meslektir. Avukatlarımız zor şartlarda mesleklerini icra ettikleri, adaletin tecellisine hizmet ettikleri ve ekmeklerini taştan çıkardıkları için ayrıca takdir ve saygıyı hak ediyorlar. Bundan dolayı da adliye olarak, yargı mensupları olarak kendilerine her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek zorundayız. Tüm avukatlarımıza adalet dolu emeklerinin karşılığını alabildikleri bir adli yıl diliyorum” dedi.