İsrailli gazeteci canlı yayında 'bıçaklandı'

İsrailli bir muhabir, bıçak geçirmez yeleklerin ne kadar faydalı olduğunu canlı yayında kanıtlamaya çalışırken yaralandı. İsrail’in Channel 1 kanalında bıçak geçirmez yelek imalatının önemine ilişkin ‘eğitici bir programda’, yeleği kameralar karşısında denemeyi kabul eden muhabir Eitam Lachover, istenmedik bir sonuç elde etti. Yeleği giyen Lachover’a arkadan defalarca bıçak saplandı. Ancak yırtılan yelek, reklamı yapıldığı kadar dayanıklı çıkmayınca Lachover sırtından hafif yara aldı. Hastaneye kaldırılan Lachover, dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Yeleğin imalatçısı FMS Enterprises ise bıçağın, yeleğin koruyucu materyalle kaplı olmayan bölgesine isabet ettiğini, ayrıca Lachover’ın deneme esnasında hareket ettiğini, bu yüzden bıçaklayan kişinin de bıçağı yanlış yerlere isabet ettirdiğini savundu.