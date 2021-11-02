İsrail'deki müzik yarışmasına damga vuran Türkçe şarkı; yarışmacı jüriyi etkiledi

Zeynep Avcı'nın ‘Voice of Germany’de sanatçı Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını söyleyerek gündeme oturmasının ardından bir yarışmada daha Türkçe şarkı söylendi. İsrail'de yayınlanan X Factor yarışmasında söylenen Türkçe şarkı, jürilerin beğenisini topladı.

Selami Şahin'in şarkısını söyledi

Yarışmaya katılan Gali Ben Shushan isimli yarışmacı, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan 'Akşam Olmadan Gel' şarkısını seslendirdi. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, performansıyla jürilerden tam not aldı.

Almanya'da yaşayan Zeynep Avcı da geçtiğimiz ay Almanya'da yayınlanan O Ses Almanya yarışmasına katılmış ve sanatçı Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okumuştu. Güçlü sesiyle büyük alkış toplayan Avcı, 4 jüri üyesini de döndürmüştü.

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