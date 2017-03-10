Isparta'da korkunç trafik kazası; viyadükten aşağı düştüler!

Isparta'da viyadükte kaldırımda yürürken kamyonetin çarpması sonucu 10 metreden düştüğü yolda üzerinden otomobil geçen 42 yaşındaki Veli Bakır, yaşamını yitirdi. Aynı kazada sürücü ve çarptığı 2 öğrenci de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükte meydana geldi. Nesim Salman yönetimindeki 06 KBG 65 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp viyadükün kaldırım bölümünde yürüyen üniversitede temizlik personeli olarak çalışan Veli Bakır ile öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez'e çarptı. Kazanın şiddetiyle Veli Bakır ile kamyonet viyadükten yaklaşık 10 metre uçarak İstanbul Caddesi'ne düştü. Öğrenciler ise viyadük üstünde savruldu. Bu sırada yoldan geçen Gürşah Akman'ın kullandığı 34 PH 0345 plakalı otomobil Veli Bakır'ın üzerinden geçti. Veli Bakır olay yerinde yaşamını yitirirken, öğrenciler ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler Caner Özcanlı ve Betül Dönmez SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Yapılan incelemenin ardından Veli Bakır'ın cenazesi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.