Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

Isparta’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü hakkında ‘basit yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl 12 Kasım tarihinde, Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda meydana gelen olayda okul müdürü, 7. sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek tekme attı. Yaşanılanları babasına anlattıktan sonra A.Ö'nün ailesi okula gelerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Baba İsmail Ö., savcılığa okul müdürü hakkında şikayette bulundu ve müdür A.Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen müdür A.Y(52) “İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Bir anlık refleksle çekimden öyle gözüktü. Allah var, yemin ediyorum ki cepheden öyle gözüküyor. Ben bu çocuğa tekme atmadım. 52 yaşındayım yarın emekli olur giderim gerekirse ama ben bu çocuğa tekme atmadım. Çok gücüme gitti. Allah büyüktür” dedi.



