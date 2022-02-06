Isparta'da kesintilere isyan eden vatandaş: 92 yaşında hastamız var, evin içinde şapkayla oturuyoruz yardım bekliyoruz

Isparta’da 3 Şubat perşembe günü başlayan ve iki gün etkili olan kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi halkın büyük çoğunluğunu etkiledi. Kesintiyle birlikte doğalgaza da erişim sağlanamayınca Ispartalılar 3 gün boyunca soğukta kaldı. İlin bazı bölümlerinde kesintiler hâlâ devam ediyor.

'Isparta'da Yaşam' isimli twitter hesabından paylaşılan video da bir vatandaş kentte yaşanan kesintilere isyan etti.

Vatandaş, "Ne arayanımız ne de soranımız var, evin içerisinde böyle buz şapkayla oturuyoruz. 92 yaşında hastamız var. Allah aşkına biriniz duyun, sesimizi duyun." ifadelerini kullandı.

Video kaynak: Isparta Yaşam