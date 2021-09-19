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Isparta'da hasta yakını, doktoru darp etti

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

19 Eylül 2021 12:13

Isparta Şehir Hastanesi'nde, bir doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca hasta yakını tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Hastane acil servisinde görev yapan Dr. Baki Ünlü, kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Keskin, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğunuzu da söylemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, odadan hastane koridoruna çıkan bir hasta yakınının, Dr. Baki Ünlü'ye yumruk atması ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA - İHA

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