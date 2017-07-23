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İsmailağa Cemaati yeni Sakarya Valisi'ni böyle karşıladı!

23 Temmuz 2017 18:29

Yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu, Valilik binasında bekleyen İsmailağa Cemaati'nden olduğu iddia edilen bir grup tekbirlerle karşılandı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un merkeze çekilmesinin ardından yerine Afyon Valisi İlhan Balkanlıoğlu atandı. Halk TV'nin haberine göre Balkanloğlu'nu valilik binası önünde bekleyen bir grup tekbirlerle karşıladı, ardından makam odasına kadar eşlik etti. Vali Balkanlıoğlu makamına geldiğinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan bahsederek, “İyi püskürttünüz” ifadesini kullandıktan sonra, “Aranızda gazi olan var mı?” diye sordu. Görüntülerde birkaç kişi de elini kaldırarak Vali Balkanlıoğlu'na yanıt verdi. 

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