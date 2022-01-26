İsmail Saymaz, Twitter'da AKP'li isimlerin de olduğu sohbet odasına girdi; İstanbul'da şehir trafiğinin kapanmasında 25 yılın hiç mi payı yok

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter'da Star gazetesi yazarı Halime Kökçe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gibi isimlerin de olduğu sohbet odasına girdi. Sohbet odasında yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntüsüyle ilgili ''Halk TV'deki yayında ben de söyledim, Ekrem Bey keşke yemek randevusunu iptal etseydi. Anladığım kadarıyla birbüyükelçiyle, bir diplomatla görüşlmesi varmış'' diyen Saymaz, ''Yine de afetten ötürü öteleyebilirdi. Öteleyemiyorsa kendisi sosyal medya hesabından duyurabilirdi. Eleştirilmesini normal görüyorum'' diye konuştu. Kar yağışında İstanbul'da oluşan trafik hakkında konuşan Saymaz, ''Bugün şehir trafiğinde ana arterler tıkanıyorsa bunda İmamoğlu'nun 3 yıldır bunda payı vardır. Ancak 28 yılda 3 yıl kadar payı vardır. 25 yılın hiç mi payı yoktur Allah aşkına'' dedi.

''Ama burada eksik bir İstanbul anlatısı olduğunu söylememe de izin verin'' diyen Saymaz şunları söyledi;

''Çünkü İstanbul'da sadece AK Partililer yaşıyormuş, AK Partili olmayanlar yaşamıyormuş gibi bir anlatı işittim. Yani 'İmamoğlu'ndan önce her şey pırıl pırıldı' derseniz. Sanırım AK Parti'nin kendi tarhini yoksaymış olursunuz. Eğer böyleyse neden Kadir Topbaş, görev süresini tamamlayamadan görev yerini terk etti. O ki bu kadar 'başarılı'ydı, neden metal yorgunluk gerekçesiyle bu makamdan ayrılmak zorunda kaldı, ağlaya ağlaya ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi istafasını vermek zorunda kalınca hatta affını vermek zorunda kaldığı anda hiç unutmuyorum, 'Başaramadığı hiçbir şey olmadığını' ifade etmişti. O halde 'Niye?' sorusunun halen daha yanıtı verilebilmiş değil.''

''Mevlüt Bey eğer çok başarılıydıysa neden aday olmadı' bunun da yanıtı verilebilmiş değil. 'Metal yorgunluk' ifadesini de zaten ben koymadım. Sayın Cumhurbaşkanı koydu.''

''İkinci husus, ben İstanbul'da 2000'den beri yaşıyorum. 2005'teki kar felaketini gördüm, o zaman Bağcılar'da Milliyet Gazetesi binasındaydım, biz 20 saat binadan çıkamadık. Vatan Caddesi'nde uzanan hat boyunca araçlarında mahsur kalanları, çıkamayanları tek tek fotoğrafladım. Milliyet binasına aldık, sabahladılar bizimle beraber. Bu olmamış gibi eksik bir anlatı yapılıyor. 2009'da İstanbul'u sel bastı. Yine Basın Ekspress yolunu nasıl unutursunuz. Hatta 7 tane kadın işçimiz fabrikanın önündeki serviste boğularak öldüler. Bu AK Parti'nin İstanbul'unda oldu. 2017'deki kar felaketinde ben yine oradaydım, araçlar saatlerce ilerleyemedi. Yani AK Parti gözardı etmeyin lütfen 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl boyunca aralıksız İstanbul'u yönetti. Ve bugün şehir trafiğinde ana arterleri tıkanıyorsa bunda İmamoğlu'nun 3 yıldır bunda payı vardır. Ancak 28 yılda 3 yıl kadar payı vardır. 25 yılın hiç mi payı yoktur Allah aşkına. Siz 25 yıl boyunca kar yağdığında trafik tıkanmayacak gibi yönetemezseniz, sel bastığında insanlar ölmeyecek şekilde planlama yapamazsanız bunun sorumluluğunu 3 yıldır hele eli kolu bağlanmış bir belediye başkanına...''