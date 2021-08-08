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İsmail Saymaz: Peker'in Burhan Kuzu ile ilgi iddiaları büyük ölçüde doğruluk içeriyor

"Fidel Okan, süreci doğruluyor"

08 Ağustos 2021 11:21

Gazeteci İsmail Saymaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Burhan Kuzu hakkındaki iddialarına ilişkin, "Büyük ölçüde doğruluk içeriyor" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV Ana Haber’de Sedat Peker’in Burhan Kuzu ve Zindaşti hakkındaki iddialara dair konuştu. Saymaz, iddialara ilişkin, "Büyük ölçüde doğruluk içeriyor" dedi.

Saymaz, "Ben iddialarda adı geçen isimleri aradım. Örneği avukat Fidel Okan ile görüştüm. Orhan Ünğan'ın avukatı Çağdaş Çelik ile görüştüm. Burhan Kuzu'ya şantaj yaptığı iddia edilen Sedat Peker'in 'Cin adam' diye nitelediği Sedat Çiftçi ile de görüştüm" ifadelerini kullandı. 

"İddialar büyük ölçüde doğruluk içeriyor"

Saymaz şöyle devam etti:

"Sedat Peker'in Burhan Kuzu ile ilgili iddiaları büyük ölçüde doğruluk içeriyor. Ancak bazı hususlarda adlarını andığı kişiler olayları başka çerçeveden ele alıyorlar. Sedat Peker neden 50 tweet attı? Sedat Peker artık video çekemiyor. Video çekemediği için bu denli karmaşık ve uzun bir konuyu tonlarca tweetle ifade etmesi gerekiyor. Zannedersem video çekemediği için 50 tweetle derdini anlatmaya çalıştı. Tabi 50 tweetin takibi de zor. Eğer isimleri bilmiyorsanız, süreci bilmiyorsanız takip etmeniz ve anlamanız da zor olabilir."

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