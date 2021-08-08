İsmail Saymaz: Peker'in Burhan Kuzu ile ilgi iddiaları büyük ölçüde doğruluk içeriyor

"Fidel Okan, süreci doğruluyor"

"Burhan Kuzu vefatıyla birlikte aslında yargılanması gerekirken davası ahirete kalmış bir isim. Mahkemesi öteki dünyaya kalmış. Onun dünyada yargılanması gerekiyordu. Bugün Sedat Peker'in tweetlerinde adı geçen isimlerden biri avukat Fidel Okan. Onu aradım, 'Ne ölçüde doğru' diye sordum. Dedi ki, "Ben Sedat Peker'in iktidara açık ve kuvvetli bir destek verdiği günlerde onunla ilgili bir şikayette bulundum. O tarihlerde Burhan Kuzu ile sosyal medyada açık bir yazışma yaptım ve Burhan Kuzu'ya Sedat Peker dosyasını ileterek bunu Cumhurbaşkanına götürmesini teklif ettim. O da kabul etti. Sonrasında bir kere daha görüştüğümüzde bunu cumhurbaşkanının önüne götürdüğünü ifade etti" dedi. Fidel Okan, savcılıklara, emniyete Sedat Peker ile ilgili başvurmasından Burhan Kuzu'yla görüşmesine kadar olan süreci doğruluyor. Ancak, 'Ben ondan sonrasını takip etmedim' diyor."

"Sinan Çiftçi, Kuzu'nun twitter hesabını kullanıyor"

"İkinci aşamada Sinan Çiftçi hadisesi geçiyor. Aslında Sedat Peker bu ismi vermedi. Peker, 'Burhan Kuzu cingöz bir gençle temas kurdu ve o kişi Burhan Kuzu'dan para sızdırdı' dedi. Bu kişinin adı Sinan Çiftçi. CHP'li bir gençti. Burhan Kuzu'nun bildiğim kadarıyla öğrencisi. Öte yandan kendisi CHP'den ayrılıp bir süre Muharrem İnce çevresinde bulunup sanırım şimdi Mustafa Sarıgül çevresinde. Burhan Kuzu ile teması ne? Burhan Kuzu 2014'te Abbas Güçlü'nün programına katıldığında Sinan Çiftçi ile yakınlık kuruyorlar. Sinan Çiftçi sonrasında Burhan Kuzu'nun Twitter hesabını kullanmaya başlıyor. Burhan Kuzu adına tweetler atmaya başlıyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Burhan Kuzu'nun attığı tweetlerden sonra kamuoyunda tepki oluşunca 'Tweetleri ben atmıyorum Sinan atıyor' dedi böyle patladı mesele"

Saymaz, Peker'in iddialarının ardından Sinan Çiftçi'yi arayıp "Sedat Peker'in dediği gibi Burhan Kuzu'ya şantaj uyguladın mı?" diye sorduğunu ifade etti.

"Kuzu'nun kirli ilişkileri olduğunu doğruluyor"

Çiftçi'nin verdiği yanıt ise şöyle oldu:

"Burhan Kuzu'nun kirli para ilişkileri vardı. Zaman zaman bana içinde 20-30 bin lira olan çantaları bazı adreslere bırakmamı istedi ben de yerine getirdim. Aynı şekilde benden Aliye Yavuz ile hakkında çıkan haberleri OdaTV ve Cumhuriyet'ten silinmesi için yardımcı olmamı istedi. Benden ne dilersen dile dedi. Yapmaya çalıştım ama beceremedim."

Saymaz, "Sinan Çiftçi, Ankara'ya gittiğinde zaman zaman kendisine 2 bin lira, 3-5 bin lira verdiğini söylüyor. Burhan Kuzu'nun çok kirli ilişkileri olduğunu ve kendisinin de bunların içinde yer aldığını doğruluyor. Bu durumu kabul ediyor" dedi.

"Bu kanlı hesaplaşma sonucunda Burhan Kuzu taraf oldu"

Orhan Ünğan ile ilgili de konuşan Saymaz, "Hayalet Orhan diye biliniyor. Kendisi ve avukatı her ne kadar reddetse de Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi kayıtlarında öyle anılıyor ve en önemli uyuşturucu baronlarından biri olarak zikrediliyor. Orhan Ünğan, Zindaşli ile baronlar savaşına girdi. Önce Zindaşti'nin kızı ve yeğeni öldürüldü. Ardından Zindaşti iddiaya göre Ünğan'ın erkek kardeşini, ardından avukatını öldürdü. Bu kanlı hesaplaşma sonucunda Burhan Kuzu taraf oldu. Tüm bunlar olurken Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu üyesiydi. Cumhurbaşkanlığının telefonundan İstanbul Adliyesi'ni arayarak Zindaşti'nin tahliye edilmesi için hakim ve savcılara baskı uyguladı. Bu hakim ve savcılara ve Burhan Kuzu'ya dava açıldı. İki dava birleştirildi. Orhan Ünğan'ın iddiasına göre ise, onun tahliye edilmemesi için Bakırköy Adliyesi'ne baskı uyguladı" dedi.

Peker ne demişti?

Peker, Burhan Kuzu'nun bir yakının Ziraat Bankası'ndan kredi almak için "Kuzu'nun devreye girmesini istediğini" söylerken, söz konusu ses kaydını paylaşarak "Banka müdürü bayan krediyi neden veremediklerini anlatsa da Burhan Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraş verir. Kıymetli dostlarım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan bütün başdanışmanlar, kurul üyeleri bir yeri aradıklarında hiçbir bürokrat isteklerini geri çeviremesin diye telefonları her nerede olurlarsa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bağlatırlar" diye yazmıştı.

Peker, Kuzu'nun; İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeninin ölümünde ‘azmettirici’ olmakla suçlanan, uyuşturucu kaçakçısı olduğu öne sürülen Orhan Ünğan'ın davasını geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri sürmüştü.

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Kaynak: HALK TV