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İsmail Saymaz: İBB elde kalan patatesleri alacağını açıklayınca Cumhurbaşkanlığı harekete geçti

"Üstelik alınan miktar da iddia edilen kadar değil" 

17 Nisan 2021 09:24

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Beleyediyesi'nin Cumhurbaşkanlığının patates alıyoruz açıklamasından 2 gün önce elde kalan patatesleri alacaklarını açıkladığını söyledi. 

Halk TV'de katıldığı programda iktidarın patates-soğan dağıtımının tartışıldığı sırada "İBB harekete geçince Cumhurbaşkanlığı kendi fikriymiş gibi patates çuvallarını sırtlandı" diyen Saymaz,  "Bu kadar plansızlık, iş bilmezlik, beceriksizlik olur mu? Her alana önce İBB harekete geçecek siz sonra mı atılacaksınız? Üstelik alınan miktar da iddia edilen kadar değil"  dedi. 

 

 

İsmail Saymazİstanbul Büyükşehir BeleyediyesiCumhurbaşkanlığıpatates alımı

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