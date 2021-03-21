İsmail Saymaz: Gergerlioğlu’nun tabi tutulduğu hukuksuz yargılama ve özel uygulama, AİHM’den ceza olarak geri dönecek

TBMM'de nöbetini sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmedi.

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz, "Utanç verici... Bu görüntüler demokrasi tarihinden silinmeyecek" yorumunu yaptı.

Saymaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gergerlioğlu’nun tabi tutulduğu hukuksuz yargılama ve özel uygulama, AYM’den ve AİHM’den ceza olarak geri dönecek" dedi.