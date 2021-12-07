İsmail Saymaz: Feyzioğlu kaybedince iktidar da kaybetmiş sayılıyor çünkü onlar onu o koltuğa oturtmak istediler

Halk TV'de yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği'nin 9. Başkanı olmasını yorumlayan gazeteci İsmail Saymaz, "Metin Feyzioğlu kaybedince iktidar da kaybetmiş sayılıyor çünkü onlar onu o koltuğa oturtmak istediler" dedi.

Saymaz sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu uğurda Türk Tabipleri Birliği Başkanı hedef gösterildi. Barolar hedef gösterildi ve bunun karşısında Feyzioğlu şunu görmedi. Neden geçmişte kazandığını bugün kaybettiğini okuyamadı. Bugün Ankara Barosu bir bildiri yüzünden boğazlandığında ondan iktidarı için yararlandığı için kaybetti. Bugün avukatları polis karşısında dövülüp, gece yağmur altında çadırsız bırakıldığında onların yanına gitmeyip 24 saat sonra polis korumasıyla oraya gittiğinde zaten kaybetmişti. Feyzioğlu kaybedince iktidar da kaybediyor tam olarak böyle çünkü avukatlar cübbelerini ilikleyen yargı düzenine 'hayır' dediler. Avukatlar bugün itibariyle yargının Beştepe'nin hukuk bürosuna dönmesine 'hayır' dediler."

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