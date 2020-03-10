T24 LogoT24 Logo
Haberler

Doğu Perinçek'ten İsmail Saymaz'a: Provokatör, bunları bu toplantılara çağırmayın

10 Mart 2020 11:10

CNN Türk ekranlarındaki 'Türkiye'nin Gündemi' programında gazeteci İsmail Saymaz, ile Doğu Perinçek arasında gerginliği yaşandı. 

İsmail Saymaz, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e '1991 yılında Halkın Emek Partisi'yle ittifaka gitmek için 'Kürtlere kendi kaderini tayin hakkı' verilmesinin yer aldığı bir öneride bulunduğunu' hatırlattı.

Perinçek ise bu önerinin, Türkiye'nin birliği için olduğunu savundu. 

İsmail Saymaz bu kez de Perinçek'in 'federasyon' teklifini hatırlatınca Perinçek "30 yıl önce yanlış yaptıklarını ancak bu yanlıştan döndüklerini" söyledi.

AKP’nin geçmişte, bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı ve "Cahil, hiçbir şeyi bilmiyor" diyerek moderatöre seslendi. 

Saymaz gibi isimlerin bu gibi toplantılara çağrılmaması gerektiğini savunan Perinçek "Bütün televizyonlara tebliğ ediyorum, İsmail Saymaz'la aynı programa çıkmam" dedi. 

 

 

ETİKETLER

habervideocnn türkhepismail saymazsaymazgazeteciakpchpmoderatörercan gürses

Diğer Videolar

İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Eminönü Meydanı yasak sonrası sessizliğe büründü

Acun'a meydan okudu; 'Karadeniz Survivor' hastanede bitti

Kırmızı ışıkta durmayan sürücünün yaya çarptığı anlar...

Kendi motosikletini park etti, sokakta gördüğü yeni motosikleti çaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı '23 Nisan' kutlamalarında annesini görürse...

Selin yaşandığı ilçede musluklardan çamurlu su akmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

40 gündür hiç evden çıkmayan kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeleniyor ...

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması...

Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı...

Türkiye'de Koronavirüs | 115 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24