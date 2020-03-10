Doğu Perinçek'ten İsmail Saymaz'a: Provokatör, bunları bu toplantılara çağırmayın

CNN Türk ekranlarındaki 'Türkiye'nin Gündemi' programında gazeteci İsmail Saymaz, ile Doğu Perinçek arasında gerginliği yaşandı.

İsmail Saymaz, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e '1991 yılında Halkın Emek Partisi'yle ittifaka gitmek için 'Kürtlere kendi kaderini tayin hakkı' verilmesinin yer aldığı bir öneride bulunduğunu' hatırlattı.

Perinçek ise bu önerinin, Türkiye'nin birliği için olduğunu savundu.

İsmail Saymaz bu kez de Perinçek'in 'federasyon' teklifini hatırlatınca Perinçek "30 yıl önce yanlış yaptıklarını ancak bu yanlıştan döndüklerini" söyledi.

AKP’nin geçmişte, bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı ve "Cahil, hiçbir şeyi bilmiyor" diyerek moderatöre seslendi.

Saymaz gibi isimlerin bu gibi toplantılara çağrılmaması gerektiğini savunan Perinçek "Bütün televizyonlara tebliğ ediyorum, İsmail Saymaz'la aynı programa çıkmam" dedi.