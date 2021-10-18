İsmail Küçükkaya, "Bu görüntü çok konuşulur" diyerek paylaştı: Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz, Kardeş Türküler eşliğinde halay çekti

Diyarbakır'da sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza' isimli sergisinde katılan gazeteci İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök, serginin ardından yapılan bir etkinlikte birlikte halay çekti.

Kardeş Türküler'in sahne aldığı mekandaki etkinliğe birçok tanınmış sima yer alırken, etkinlikte bulunan FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün birlikte halay çektiği anları kayda aldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya, paylaşımına "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti. #SorunlarlaYüzleşelim" notunu ekledi.