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İşkencedere'de yapılmak istenen taş ocağını protesto eden Nazire Okyar: Ölürsem de burada öleceğim

İşkencedere'de protestolar devam ediyor

28 Nisan 2021 10:41

Cengiz Holding'e bağlı Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde köylüler tarafından 5 gün önce başlatılan mücadeleye destek giderek büyüyor. Çevre il ve ilçelerden onlarca kişi İşkencedere Vadisi'ne gelerek köylülerin taş ocağına karşı verdikleri mücadeleye destek vermeye başladı.

Mücadeleye destek vermek için İşkencedere Vadisi'ne şehir dışından geldiğini söyleyen Nazire Okyar, “Sabah otobüsten indim. Bir damla uyumadım. Annem burada iş yaparken beni salıncakta sallar, uyuturdu. Yazık değil mi bize! Ölürsem de burada öleceğim, kalırsam da burada kalacağım. Devlet de toprak atsın üzerime” diye konuştu.

TIKLAYIN - İşkencedere Vadisi'nde köylülerin protestoları devam ediyor
TIKLAYIN - Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak istediği İkizdere’deki direnişe çevre illerden de destek gelmeye başladı
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