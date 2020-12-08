İSİG Meclisi: 2020'nin ilk 11 ayında en az 2032 işçi hayatını kaybetti; kasım ayındaki ölümlerin yüzde 54'ü Koronavirüs'e bağlı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayımladığı ‘’İş Cinayetleri’’ kasım raporuna göre kasım ayında en az 294 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin %54’ünün Koronavirüs nedeniyle yaşandığının aktarıldığı raporda, sağlık sektörü en çok işçi ölümünün yaşandığı sektör olarak belirtildi.



Rapora göre, İSİG Meclisi işçi ölümlerinin verisine ulusal basın, yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalar aracılığıyla ulaşıyor.



Kasım ayında en az 294, 2020’nin ilk 11 ayında ise en az 2032 işçinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda, kasım ayındaki ölümlerin %54’nün ise Koronavirüs’e bağlı olarak gerçekleştiği aktarıldı.



İSİG Meclisi Raporu’na göre en çok işçi ölümü %38 ile sağlık sektöründe. Ticaret, büro ve eğitim alanında çalışan ve hayatını kaybeden işçilerin kasım ayındaki oranı ise %32. Ölümlerin %38’inin 28-50 yaş aralığında olduğu ifade edilen raporda, 3 çocuk işçi ve 4 mültecinin bu ay hayatını kaybettiği belirtildi.