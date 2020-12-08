T24 LogoT24 Logo
Haberler

İSİG Meclisi: 2020'nin ilk 11 ayında en az 2032 işçi hayatını kaybetti; kasım ayındaki ölümlerin yüzde 54'ü Koronavirüs'e bağlı

''Kasım ayında en az 294 işçi hayatını kaybetti''

08 Aralık 2020 15:44

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayımladığı ‘’İş Cinayetleri’’ kasım raporuna göre kasım ayında en az 294 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin %54’ünün Koronavirüs nedeniyle yaşandığının aktarıldığı raporda, sağlık sektörü en çok işçi ölümünün yaşandığı sektör olarak belirtildi.

Rapora göre, İSİG Meclisi işçi ölümlerinin verisine ulusal basın, yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalar aracılığıyla ulaşıyor.

Kasım ayında en az 294, 2020’nin ilk 11 ayında ise en az 2032 işçinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda, kasım ayındaki ölümlerin %54’nün ise Koronavirüs’e bağlı olarak gerçekleştiği aktarıldı.

İSİG Meclisi Raporu’na göre en çok işçi ölümü %38 ile sağlık sektöründe. Ticaret, büro ve eğitim alanında çalışan ve hayatını kaybeden işçilerin kasım ayındaki oranı ise %32. Ölümlerin %38’inin 28-50 yaş aralığında olduğu ifade edilen raporda, 3 çocuk işçi ve 4 mültecinin bu ay hayatını kaybettiği belirtildi.

ETİKETLER

İSİG MECLİSİİşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği MeclisiKoronavirüsiş cinayetleri raporuisigsağlık sektörü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2021

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Bakan Kurum, deprem konutlarını inceledi

Fenerbahçe'den Mesut Özil videosu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu andı

182 metrelik baca patlatıldı; saniyeler içinde böyle yıkıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin...

Cumhurbaşkanı da eski İstanbul Başsavcısı'nı seçti: İrfan Fidan, 27 Kasım'da...

Haydar Dümen’den okurunun sorusuna: Okyanus ortasında pusulasız bir sandaldaymışım gibi...

Demet Akalın kızının Türkçe kitabına isyan etmişti; TDK'ya göre hangisi...

Jason Statham Antalya'da; kurşun geçirmez camlı villada kalıyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada...

Babacan T24'te: Vergi rekortmenleri saklanıyor, 'aman abi çökerler' korkusu var;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24