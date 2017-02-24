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IŞİD'in El Bab yakınlarında düzenlendiği bombalı saldırı kamerada!

24 Şubat 2017 15:16

Suriye'de El Bab yakınlarındaki bir köyde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı, saldırıda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaralananların Türkiye'ye getirildiği belirtilirken, Kilis'e şu ana kadar 40'tan fazla yaralı getirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının, El Bab'a sekiz kilometre uzaklıkta yer alan Süsyan köyündeki askeri komuta merkezlerini ve güvenlik noktalarını hedef aldığını duyurdu. AA'ya konuşan yerel kaynaklar saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında ÖSO mensuplarının yanı sıra sivillerin de olduğunu ifade etti.

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