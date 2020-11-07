T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşçinin Kendi Partisi, torba yasaya karşı eylemde: Hükümete kırmızı kart çekiyoruz

07 Kasım 2020 17:09

Meclis’te görüşmeleri devam eden 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçilerin kıdem tazminatını gasp edeceği eleştirilerine neden olan torba yasaya karşı sendikaların ve işçilerin eylemleri sürüyor. İşçinin Kendi Partisi (İKEP), torba yasaya karşı sokağa çıkıp "Hükümete kırmızı kart çekiyoruz" dedi. 

İşçinin Kendi Partisi'nin açıklaması şöyle:

"Patronlar ve hükümet birlik olmuş, krizi fırsata çeviriyorlar, krizin tüm faturasını daha önceki krizlerde olduğu gibi biz işçilere çıkarıyor.

Covid salgınından hemen sonra neler olmuştu?

İşsizlik fonunun patronları kurtarma fonuna dönüştürüldü, patron onayıyla işçiyi ücretsiz izne çıkarmak için yeterli hale getirildi, sokağa çıkma yasaklarını "evde kal Türkiye, işçiler hariç!" prensibine göre uygulandı, yani ölümüne çalıştırılan işçiler insan yerine konmadı, krizde patronlara her türlü imkan sağlanırken işçilere ise ücretsiz izin uygulaması ve kısa çalışma ödeneği yani işini “kaybetmeme” karşılığında asgari ücretin de altında bir ücret kaldı.

Şimdi ise yine salgın gerekçe gösterilerek patronların kıdem, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçileri 2 yıl çalıştırmasının önü açılıyor.

Neden patronlar her istediği kanunu çıkartabilirken biz işçiler bizi soyanları seyretmek zorunda kalıyoruz?

Çünkü patronlar örgütlü. Kendi sendikaları var, kendi patron örgütleri, kendi siyasi partileri, kendi yazılı ve görsel yayın organları var.

Biz işçiler ise örgütlenemiyoruz, birlik olamıyoruz. Sendikalarımızı hainler yönetiyor, kendi siyasi partimiz etrafında birleşemedik, bırakalım birleşmeyi, Türk, Kürt, Suriyeli, Alevi, Sünni diye birbirimizi boğazlıyoruz.

Sorunlarımız aynı, ortak sorunları bireysel olarak çözemeyiz. Bunları ancak birlikte çözebiliriz. Birleşirsek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur."

ETİKETLER

işçinin kendi partisikıdem tazminatıikeptorba yasa

Diğer Videolar

Kelime Oyunu'nu harf almadan tamamlayınca gitmek istedi, Ali İhsan Varol müdahale etti: "O artık iyice hava atmak olur"

Pandemi döneminde işten çıkarılan PTT işçilerinin eylemi 11. gününde: "Bize 'sen taşeronsun, su içemezsin' dediler"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Aralık 2020

İngiltere’de mahsur kalan tır şoförlerinden protesto

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın 'Demirtaş ve AİHM' ile ilgili sözlerini yorumladı: Bal gibi bağlar!

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem...

Prof. Orhan Kural ölmeden vasiyetini açıklamış: Cenazeme kürk giyenler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Covid-19 aşısında KDV oranı belli oldu...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolarizasyonda son durum...

Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hak ihlali' kararına: Bizi bağlamaz...

Erdoğan'dan AİHM’in Demirtaş kararına tepki: Çifte standarttır, ikiyüzlülüktür...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem...

Prof. Orhan Kural ölmeden vasiyetini açıklamış: Cenazeme kürk giyenler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24