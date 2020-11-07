İşçinin Kendi Partisi, torba yasaya karşı eylemde: Hükümete kırmızı kart çekiyoruz

Meclis’te görüşmeleri devam eden 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçilerin kıdem tazminatını gasp edeceği eleştirilerine neden olan torba yasaya karşı sendikaların ve işçilerin eylemleri sürüyor. İşçinin Kendi Partisi (İKEP), torba yasaya karşı sokağa çıkıp "Hükümete kırmızı kart çekiyoruz" dedi.

İşçinin Kendi Partisi'nin açıklaması şöyle:

"Patronlar ve hükümet birlik olmuş, krizi fırsata çeviriyorlar, krizin tüm faturasını daha önceki krizlerde olduğu gibi biz işçilere çıkarıyor.

Covid salgınından hemen sonra neler olmuştu?

İşsizlik fonunun patronları kurtarma fonuna dönüştürüldü, patron onayıyla işçiyi ücretsiz izne çıkarmak için yeterli hale getirildi, sokağa çıkma yasaklarını "evde kal Türkiye, işçiler hariç!" prensibine göre uygulandı, yani ölümüne çalıştırılan işçiler insan yerine konmadı, krizde patronlara her türlü imkan sağlanırken işçilere ise ücretsiz izin uygulaması ve kısa çalışma ödeneği yani işini “kaybetmeme” karşılığında asgari ücretin de altında bir ücret kaldı.

Şimdi ise yine salgın gerekçe gösterilerek patronların kıdem, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçileri 2 yıl çalıştırmasının önü açılıyor.

Neden patronlar her istediği kanunu çıkartabilirken biz işçiler bizi soyanları seyretmek zorunda kalıyoruz?

Çünkü patronlar örgütlü. Kendi sendikaları var, kendi patron örgütleri, kendi siyasi partileri, kendi yazılı ve görsel yayın organları var.

Biz işçiler ise örgütlenemiyoruz, birlik olamıyoruz. Sendikalarımızı hainler yönetiyor, kendi siyasi partimiz etrafında birleşemedik, bırakalım birleşmeyi, Türk, Kürt, Suriyeli, Alevi, Sünni diye birbirimizi boğazlıyoruz.

Sorunlarımız aynı, ortak sorunları bireysel olarak çözemeyiz. Bunları ancak birlikte çözebiliriz. Birleşirsek çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur."