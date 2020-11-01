İşçiler 'uygulamalı' gösterdi: Torba yasadan işçiye çıkanlar, işsizlik, askıda ekmek, işçi cinayetleri...

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin tazminat haklarını gasp edeceği eleştirilerine neden olan ve TBMM'de görüşülen torba yasaya karşı çıkan işçiler "Torbadan işsizlik, iş cinayeti" çıkacak dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Novares fabrikasında çalışan işçiler, tazminat haklarını gasp edeceği eleştirilerine neden olan torba yasanın kendilerine neler getireceğini 'uygulamalı' olarak gösterdi.

Görüntülerde bir işçi torbayı tutuyor. İşçilerin torbanın içinden seçtiği kağıtlarda 'İşsizlik, askıda ekmek, işçi cinayetleri, paralı eğitim, paralı sağlık, mezarda emeklilik, kadına yönelik şiddet, yüksek vergi' yazıyor.

Türk-İş de 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere belirli süreli sözleşme öngören düzenlemeye karşı 81 ilde sokağa çıkacağını açıklamıştı.

Düzenlemeye göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının önü açılacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen istihdam paketinin yasalaşması halinde milyonlarca çalışanın 25-30 yıllık kıdem tazminatını bir günde kaybedebileceği belirtiliyor. Öte yandan düzenlemenin 25 yaş altı gençlerde de esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı tahmin ediliyor.

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