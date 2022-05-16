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İş makineleri Atatürk Havalimanı'nda!

"2 milyon metrekarelik beton alan kırılacak"

16 Mayıs 2022 11:29

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı’na iş makineleri girdi. Hafriyat kamyonları ve kepçelerin girdiği havalimanında millet bahçesi yapılacak. 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek olan millet bahçesi için çalışmaların başladığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımının ardından havalimanına giren iş makinelerinin görüntüleri yayınlandı. 

Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacağını belirttiği millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini söylerken, havalimanına giren iş makinelerinin park halinde beklediği görüntüler yayınlandı. 

"2 milyon metrekarelik beton alan kırılacak"

Öte yandan Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için düzenlenen ihalenin ayrıntılarında 2 milyon metrekarelik beton alanın kırılacağı bilgisinin yer aldığı iddia edildi. 

Havalimanında yapılacak millet bahçesinin ihalesinin ayrıntılarını köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “Millet Bahçesi inşaatı için, Atatürk HL sahasındaki yaklaşık 2 milyon metrekarelik beton alanın kırılacağını, hazırlıkların başlatıldığını, kırma işinin gizli tutulmaya çalışıldığını duydum” ifadelerini kullandı. 

Toker, şu ifadeleri kullandı:

“Ekleyelim: Millet Bahçesi ihalesinde verilen en uygun teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon dolar. Buna bir de Yap-İşlet-Devret ile işletilen Atatürk HL sözleşmesi erken feshedildiği için devletin şirkete ödediği 389.5 milyon Euro'yu (bugünün kuruyla 409 milyon $) ekleyelim. Velhasıl: Devlet en az 2 milyar dolarlık bir yatırımı kapatıyor. Bu sebeple şirkete borcu doğduğu için 409 milyon $ ödüyor. Üstüne Millet Bahçesi yapılsın diye (ihaleyle) 142 milyon dolar harcamayı göze alıyor. Toplam 2.5 milyar $. İstanbul Havalimanı'nı işleten dörtlü konsorsiyumun devlete taahhüt edip ödeyemediği kiralar ile bankalara ödeyemeyip yeniden yapılandırdığı kredileri saymıyorum bile. Yoksul, emekçi, emekli halk da iki kuruş zam beklesin dursun.”

TIKLAYIN - Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşım

TIKLAYIN - İhaleye çağrılan altı firmadan üçü, İstanbul Havalimanı'nı yapan beşli konsorsiyum üyesi

 

 

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