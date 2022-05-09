Çiğdem Toker: Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesinin ihalesi pazarlık üslüyle yapılmış, çağrılan 6 firmadan 3’ü İstanbul Havalimanı'nı yapan beşli konsorsiyum üyesi

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için düzenlenen ihalenin, kamuoyuna açıklanmadan, 29 Nisan'da pazarlık usulüyle yapıldığını yazdı. Toker ihaleye ilişkin olarak, “TOKİ, 6 tanıdık inşaat şirketini davet etmiş. En uygun teklifi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL ile Yapı&Yapı firması vermiş” bilgilerini aktardı.

“İhaleye çağrılan altı firmadan üçü, İstanbul Havalimanı'nı yapan beşli konsorsiyum üyesi”

Toker, "Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi operasyonu" başlıklı yazısında, 2.5 milyar TL'lik ihalenin ayrıntılarını da şöyle kaydetti:

“İşin adı: ‘İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ Yaklaşık değer: 2.488.810.301 TL. Aşağıdaki tabloyu, farklı açılardan yorumlamak mümkün. Biri şu: Çağrılan altı firmadan üçü, İstanbul Havalimanı'nı yapan beşli konsorsiyum üyesi. Her ne kadar Kolin, bu ortaklıktan sonra ayrılmış olsa da başında vardı. Kolin, Mapa ve Limak ile birlikte (diğerleri Kalyon ve Cengiz) İstanbul Havalimanı ihalesine giren, sonra da işletmek üzere kurulan özel şirket İGA'nın üyeleri.”

"Havalimanının kapatılmasının kamu kaynakları açısından maliyetinin ağır"

“Millet Bahçesi inşaatı için, Atatürk HL sahasındaki yaklaşık 2 milyon metrekarelik beton alanın kırılacağını, hazırlıkların başlatıldığını, kırma işinin gizli tutulmaya çalışıldığını duydum” diye yazan Toker, havalimanının kapatılmasının kamu kaynakları açısından maliyetinin ağır olduğuna vurgu yaptı; şunları kaydetti:

“Ekleyelim: Millet Bahçesi ihalesinde verilen en uygun teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon dolar. Buna bir de Yap-İşlet-Devret ile işletilen Atatürk HL sözleşmesi erken feshedildiği için devletin şirkete ödediği 389.5 milyon Euro'yu (bugünün kuruyla 409 milyon $) ekleyelim. Velhasıl: Devlet en az 2 milyar dolarlık bir yatırımı kapatıyor. Bu sebeple şirkete borcu doğduğu için 409 milyon $ ödüyor. Üstüne Millet Bahçesi yapılsın diye (ihaleyle) 142 milyon dolar harcamayı göze alıyor. Toplam 2.5 milyar $. İstanbul Havalimanı'nı işleten dörtlü konsorsiyumun devlete taahhüt edip ödeyemediği kiralar ile bankalara ödeyemeyip yeniden yapılandırdığı kredileri saymıyorum bile. Yoksul, emekçi, emekli halk da iki kuruş zam beklesin dursun.”

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