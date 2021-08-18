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İrfan Değirmenci'den Ebrar Karakurt'un hedef gösterilmesine tepki: Çok özeniyorlarsa işte oradadır Afganistan

"Artık Taliban yönetiminde Afganistan gayet rahatlıkla oraya gidebilirler"

18 Ağustos 2021 10:39

T24 Video Haber Merkezi

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un homofobik saldırılarla hedef gösterilmesine tepki göstererek "Çok hevesleniyorlarsa insanların özel hayatına burunlarını sokmaya ya da kadınları, gençleri, çocukları, istedikleri gibi yaşatmaya çok özeniyorlarsa işte oradadır Afganistan" dedi. 

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Karakurt'u cinsel yönelimi nedeniyle hedef aldığı paylaşımlarına da göndermede bulunan Değirmenci, "Onun hayatı ile ilgili konuşabileceğini veya fetva verebilecek olduğunu düşünenler tweet atmakta" diyerek "Artık Taliban yönetiminde Afganistan gayet rahatlıkla oraya gidebilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar hayatın her alanında erkekle yan yana hatta erkeğin bir adım önünde olacak" ifadelerini kullandı.  

TIKLAYIN - Ebrar Karakurt: Homofobik saldırılara maruz kalan milli voleybolcuya sosyal medyada destek mesajları

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