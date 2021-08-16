Ebrar Karakurt: Homofobik saldırılara maruz kalan milli voleybolcuya sosyal medyada destek mesajları

Tokyo'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçe gösterilerek hedef alındı. Karakurt'a sosyal medya üzerinden #EbrarKarakurtYalnızDeğil başlığında çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Ebrar Karakurt'u hedef alan haberlerde, "Karakurt'un ilişkisini açıkça yaşamasının skandal olduğu" ve "bir bayanla ilişkisini normal bir şeymiş gibi paylaşmasının" ise "Türkiye'deki gençlere kötü örnek olduğu" savunuldu.

Takvim Gazetesi'nin "Ebrar Karakurt'un hayatının sırrı ifşa oldu" ifadelerini kullandığı haberde, Karakurt'un cinsel yöneliminin kamouyunda "tepki çektiği" iddia edildi.

Ancak Karakurt'un özel hayatını hedef alan haberlerin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden Karakurt'a destek mesajı paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CSoeZlaq083/

Milli voleybolcu Naz Aydemir Aykol, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri; Ebrar'ın; hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/nzydmr11/status/1426983616710594568

Şarkıcı Demet Akalın, "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı!! Nokta" dedi.

https://twitter.com/DemetAkalin/status/1427022098531340288

Gazeteci İsmail Şenol da Karakurt'un voleyboldaki başarılarıyla gençlere örnek olabilecek bir milli sporcu olduğunu söyledi:

https://twitter.com/ismailsenol/status/1427161212673040387

Kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları da Karakurt'a destek mesajları paylaştı:

https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1426996105833816067

Karakurt ise hakkında çıkan haberlerden sonra sosyal medya hesabından U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda aldığı "En İyi Smaçör" ödülünü, Athena grubunun "Ben Böyleyim" isimli şarkısıyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/CSm_L3LsklN/

https://www.instagram.com/p/CSjf-oQsvkn/

Ebrar Karakurt kimdir?

17 Ocak 2000 doğumlu Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2017-2018 sezonunda ilk kez A Takım'la birlikte antrenmanlara çıkan Karakurt; 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

U23 Türk Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu.

Karakurt, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselirken, Ebrar Karakurt da maçlardaki performansıyla takdir toplamıştı.

Karakurt halen Türk Hava Yolları voleybol takımının formasını giyiyor.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ise Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda ilk maçında Çarşamba günü Romanya ile karşılaşacak.