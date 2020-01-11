T24 LogoT24 Logo
Haberler

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

11 Ocak 2020 16:32

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşüren füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağı, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen bir roketle vurulmuş, 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı.

Görüntüde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi. (İHA) 

TIKLAYIN | İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu

ETİKETLER

iranukraynafüzeuçakkazaukrayna hava yollarıtahran

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Şubat 2020

Denize 40 metreden böyle atladı

Galatasaraylı Futbolcu Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıkmış: Kum’dan gelen insanların bu uçağa binmeye hakkı yok!

Sivas'ta hasta yakınları, hastanenin güvenlik görevlilerine saldırdı

Sokak müzisyeni öğrenciye tablet sürprizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dönerden hamburgere her yerde kullanılıyor; beyaz zehir 'Çin tuzu' yasaklansın...

Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak!...

Erdoğan tartışmalı ifadesini tekrarladı, haberleri doğruladı: Libya'da kendimize ait iki...

10 yaşındaki Atakan Kayalar için 'Tecavüz edilmeli' diyen çalışan üniversiteden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan 'soru' sorulmasına sinirlendi: FOX önce gazete olsun!...

Saymaz'dan, 'CHP'li belediyelerde HDP'liler çalışamaz' diyen Perinçek'e: Yarın Çin PKK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24