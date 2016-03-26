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Irak'ta amatör küme maçındaki intihar saldırısı kameralara yansıdı

26 Mart 2016 01:53

Irak'ın İskenderiye kentinde, maç oynandığı sırada stadyuma yapılan intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 25 olarak açıklandı Irak'ın Babil iline bağlı El İskenderiye kasabasında fotbul maçı oynandığı sırada intihar saldırı düzenlendi. Babil Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybederken en az 30 kişi de yaralandı. Babil polisi saldırıda ölenler arasında çok sayıda Haşdi Şabi üyesinin olduğunu duyurdu. Bir izleyicinin cep telefonu ile maçı kaydettiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından kamera kayıttan çıkıyor.

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ırak bağdat babil intihar saldırı

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