Irak'a ayak basan ilk Papa olan Francesco, Bağdat Havalimanı'nda böyle karşılandı

Papa'nın 5-8 Mart'taki ziyaretinde Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ali Sistani ile biraraya gelmesi ve İbrahim peygamberin doğum yeri Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil, 2017'de IŞİD'den alınan Musul ve Ninova vilayetine bağlı Karakuş'a gitmesi planlanıyor.

Bağdat'a uçmadan önce Irak halkına hitaben video yayımlayan Francesco, ülkelerine barış elçisi olarak, onlara 'Hepiniz kardeşsiniz' demek için geldiğini, savaş ve terörle geçen uzun yıllardan sonra barış ve uzlaşma için dua edeceğini belirtti.

Uçağa binerken "Seyahatime başlamaktan mutluyum. Bu simgesel ziyaretle yıllardır kurban edilen bir ülkeye görevimi yerine getiriyorum" diye konuşan Papa, aşılanmış olmasına rağmen "Talimatlara uymaya ve herkesle el sıkışmamaya çalışacağım, ama çok da uzak durmak istemiyorum" diye ekledi.

Iraklı yetkililer ise pandeminin ikinci dalgasında günde 5 binden fazla yeni vakayla boğuşurken gerçekleşen Papa ziyareti nedeniyle sıkı kapanma önlemlerine geçti.

Papa'nın korunması için de 10 binden fazla güvenlik gücü mensubu görevlendirildi.