T24 LogoT24 Logo
Haberler

İpe asılan kıyafeti çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

22 Nisan 2022 16:23

İstanbul Zeytinburnu’nda genç kız, bir evin balkonunda kurumak için ipe asılan kıyafeti çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Nisan günü saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddialara göre, genç kız binanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafeti gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen genç kız, önce kucağından yere bıraktığı kediyi sevdi. Bir süre etrafı kolaçan eden genç kız, binanın önündeki klima motorunun üstüne çıktı. İpte asılı olan kıyafeti çalan genç kız kayıplara karıştı. Kıyafetlerini bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izledi. Genç bir kızın kıyafeti ipten aldığını gören ev sahipleri şaşkınlık yaşadı.

İstanbulZeytinburnuipte asılı kıyafeti çaldı

Diğer Videolar

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle tekrar açıldı

Akşener: Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var; özgürce yaşayabilecekleri bir ülke borcumuz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Turkey' yerine 'Türkiye' dedi

EYT'li vatandaş: Kırmızı eti zaten unuttuk; şu zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Öğrenci intiharları; KYK yurtlarında neler oluyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24