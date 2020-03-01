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İnsan kaçakçısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Sizi bedava atacağız, gidin; biraz da onlar size baksın

01 Mart 2020 11:52

Türkiye, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, sınır kapılarını sığınmacılara açtı. Kararın ardından insan kaçakçıları, sığınmacıları yurt dışına geçirmeye başladı.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, dün (29 Şubat) verdiği röportajda sığınmacılar için, "Hepsini Allah'ın izniyle karşıya geçireceğiz. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen insan kaçakçısı Özcan K'nin yeni ortaya çıkan görüntülerinde sığınmacılara "Sizi bedava atacağız. Gidin. Yeter Türkiye’nin size baktığı, biraz Yunan baksın" dediği duyuldu. 

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde verdiği bir röportaj ile Türkiye'nin gündemine oturan insan kaçakçısı Özcan K.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Edirne Enez sınırında sığınmacıları botla karşıya geçiren insan kaçakçısı ortaya çıkan yeni görüntülerde bu işi para almadan yaptıklarını belirterek, "Türkiye no. Biz size yeter baktık. Biraz da onlar size baksın" diyor.

Edirne’nin Enez ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde insan kaçakçısının sığınmacıları karşıya geçirmeye çalıştığı görülüyor.

“Bedava atacağız”

Söz konusu görüntülerde Özcan K., şu ifadeleri kullanıyor:

"Sizi özgürlüğünüze kavuşturacağız arkadaşlar. Türkiye no, Yunan, İtalya, Fransa, Almanya. Biz size yeter baktık. Biraz da onlar size baksın."

"Sizi bedava atacağız. Gidin. Yeter Türkiye’nin size baktığı, biraz Yunan baksın. Komando orada, yakaladığında bize 20 sene ceza Yunan’da."

"Yine iş başındayız. Enez sınırındayız. Çanakkale’dekileri attık, şimdi geldik Enez’e. Bunları bedava atıyoruz, parasız. Allah rızası için. Bize dua ediyorlar yeter."

Tıklayınız - İnsan kaçakçısı: Hepsini Allah'ın izniyle karşıya geçireceğiz, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

 

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